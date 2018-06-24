«بلومبيرج»: قرار «أوبك» زيادة الإنتاج .. انتصار لسياسة السعودية

عدت وكالة "بلومبيرج" العالمية صفقة زيادة إنتاج "أوبك" بمقدار مليون برميل يوميا بمنزلة انتصار للسياسة النفطية السعودية، حيث أعطت "أوبك" وحلفاؤها المستقلين أمس، الموافقة النهائية على زيادة إنتاج النفط.

وأوضحت وكالة "بلومبيرج" أن كبار المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بما في ذلك المكسيك وكازاخستان، اجتمعوا مع وزراء من المنظمة، وأقروا زيادة إنتاجية اسمية تبلغ مليون برميل في اليوم، حسبما قال وزير النفط الإكوادوري كارلوس بيريز.

وتابعت الوكالة، بحسب محمد الرمحي وزير النفط العماني، فإن هذا سيضيف 600 ألف إلى 700 ألف برميل من النفط الخام يوميا إلى السوق خلال ستة أشهر.

وأضافت، "كان اتفاق أوبك الذي تم التوصل إليه، الجمعة بعد التوصل إلى تسوية في اللحظة الأخيرة مع إيران، ملتزما بتعزيز الإنتاج دون الإعلان عن الدول التي ستزيد أو إلى أي مدى".

وأردفت الوكالة، "تعد هذه الصفقة بمنزلة انتصار للسعودية وروسيا، اللتين كانتا أول بلدين يقترحان الزيادة"، مضيفة أن لديهما الآن المرونة اللازمة للاستجابة للاضطرابات وتخفيف الأسعار في وقت تهدد فيه العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا بسقوط سوق النفط إلى حالة من الاضطراب.

ومضت الوكالة تقول، "كانت شروط الصفقة معقدة بعض الشيء.. لقد وصف خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، الزيادة المتفق عليها في الإنتاج، التي بلغت مليون برميل في اليوم بأنها "اسمية".. في الواقع، سيضيف الاتفاق كمية أقل من النفط إلى السوق، لأن عددا من الدول غير قادرة على رفع إنتاجها".

ونقلت الوكالة عن أحد المندوبين، قوله "إن اتفاق السبت كان غامضا مثلما حدث يوم الجمعة. ولم يوضح بالتفصيل كيف سيتم تقسيم الزيادة في الإنتاج بين أوبك والدول غير الأعضاء في منظمة أوبك، حسبما قال بيريز".

وقال ديامانتينو أزيفيدو، وزير البترول الأنجولي، إن المجموعة وافقت على مبادئ التوزيع. ومضت تقول، "يوم الجمعة، يبدو أن كل وزير له تفسيره الخاص لما يعنيه الارتفاع للسوق. ولم تشهد إيران أكثر من 500 ألف برميل إضافي يوميا، وتوقعت نيجيريا 700 ألف برميل، وقال العراق إنه قد يصل إلى 800 ألف برميل. لم تذكر البيانات الرسمية الصادرة من كلا الاجتماعين تفاصيل محددة، وبدلا من ذلك تعهدت بأن المجموعة ستركز على استعادة تخفيضات الإنتاج إلى المستوى المتفق عليه في عام 2016".