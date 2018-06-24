مخاوف بريطانية من «بريكست بلا نهاية» مع أوروبا

حذر بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني المؤيد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء تيريزا ماي من "بريكست" "سلس ومذل وبلا نهاية".

وفي مقال كتبه في صحيفة "ذي صن" بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لعملية التصويت التاريخية لصالح انسحاب بريطانيا من التكتل، حذر جونسون من "بريكست بلا نهاية" داعيا رئيسة الوزراء إلى "الإيفاء بالتفويض الذي منحها إياه الشعب وتحقيق بريكست بريطاني بشكل كامل".

وبحسب "الفرنسية"، يستعد فريق ماي لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي، لكن لا يزال عليه أن يحدد بدقة ما تريده لندن بشأن علاقتها المستقبلية مع القارة، وتحديدا فيما يتعلق بالقواعد الجمركية.

وأصر ليام فوكس، وزير التجارة المدافع عن "بريكست"، على أن ماي لا تزال مستعدة للانسحاب من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرض.

وقال لشبكة "بي بي سي" في مقابلة "لطالما أكدت رئيسة الوزراء أن عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق هو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ".

وأضاف، "من الضروري عند دخولنا المرحلة المقبلة من المفاوضات أن يفهم الاتحاد الأوروبي ذلك ويصدقه.. أعتقد أن شركاء عملية التفاوض لن يكونوا حكماء إذا اعتقدوا أن رئيسة الوزراء تراوغ".

وكتب جونسون، الذي كان بين أبرز الشخصيات المدافعة عن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن الشعب البريطاني "يريد فقط أن ينتهي من هذا الأمر. لا يريدون بريكست يفتقر إلى الحماسة".

وأضاف، "لا يريدون تسوية لا أمل فيها أو أخرى في منزلة بين المنزلين داخل وخارج التكتل. سجل الشعب قراره قبل عامين وتجرأ وآمن ببريطانيا. كان على حق وستثبت العقود المقبلة ذلك".

لكن مجموعة "إيرباص" العملاقة للطيران حذرت الجمعة من إمكانية مغادرتها بريطانيا في حال انسحبت الأخيرة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مع التكتل في وقت حذرت شركة "بي إم دبليو" لتصنيع السيارات من أن الضبابية تؤثر على المناخ الاستثماري.

إلى ذلك، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع لندن أمس، للاحتجاج ضد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد عامين فقط من إصدار البلاد نتيجة صادمة في استفائها بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل.

وكان سياسيون بريطانيون، مؤيدون للاتحاد الأوروبي، ولا سيما من أحزاب معارضة، قد أعربوا عن أملهم في جذب عشرات الآلاف من المؤيدين، في مسيرة، "تصويت الشعب"، بشأن اتفاق نهائي لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في الذكرى الثانية لاستفتاء بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل.

وأفادت حملة تصويت الشعب، قبل المسيرة التي ستنظم وسط لندن "مهما كان رأيك حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن يختلف أحد في الرأي بأنها صفقة كبيرة، وليست صفقة منتهية".

وحثت الجماعة أنصارها على "التأكد من أننا نحن، الشعب الذي سيتضرر بسبب مفاوضات الحكومة بشأن انسحاب بريطانيا من التكتل لأجيال، لدينا تصويت الشعب بشأن الاتفاق النهائي الخاص بانسحاب بريطانيا من التكتل".

وكانت أغلبية 52 في المائة قد صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) 2016، حيث بلغ الإقبال 72 في المائة من أصل 46.5 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.