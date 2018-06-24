منتج تأميني جديد يحمي الشركات من مخاطر خسارة سمعتها

تعتزم شركات التأمين الألمانية تقديم منتج جديد مبتكر للشركات التي تخشى خسارة سمعتها من جراء عواصف وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيرا على خطى شركة ميونخ ري لإعادة التأمين وأكبر شركات التأمين الأمريكية، أعلنت شركة أليانز الأوروبية للخدمات المالية سياستها الجديدة الخاصة بـ "حماية السمعة" لمكافحة آثار الفضائح المحتملة ولاسيما خسارة العائدات.

ووفقا لـ "الألمانية"، فإن الشركة ستقدم مشورة مهنية بشأن إدارة الأزمات في إطار التطوير الجديد، حسبما أعلن مسؤول من الشركة أخيرا.

وقال مارتين تسشيش؛ من شركة "أليانز"، في تصريحات نُشرت أمس، "نريد حماية عملائنا قبل الأزمات وخلالها وبعدها".

وازدادت المخاوف بشأن الضرر المحتمل من جراء فضيحة انتشرت آنذاك سريعا وعلى نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في السنوات الخمس الماضية. ووجد تقرير "مؤشر المخاطر" السنوي الخاص بـ "أليانز" عام 2013 أن واحدة من بين عشر شركات قلقة بشأن تعرض سمعتها للضرر، ولكن هذا العام ارتفعت النسبة إلى شركة بين كل ثماني شركات. ويعكس المؤشر السنوي آراء 1900 خبير مخاطر في 80 دولة.

وتعرض شركة ميونخ ري سياسة حماية السمعة منذ عام 2012.

وقالت أولريكه رايبل؛ مديرة "ميونخ ري": "كانت التهديدات الإلكترونية هي الفكرة الرئيسة ولكن كان هناك أيضا مطلب متزايد من أجل حماية السمعة في الأساس منذ فترة 2015 - 2016".

وأضافت، "وفي ظل زيادة العدد المتزايد من الحوادث المتعلقة بالسمعة، ارتفع الطلب على حلول تأمينية".