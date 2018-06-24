«أبل»: تأجيل إطلاق منصات الشحن اللاسلكي لـ«آيفون»

قالت تقارير إعلامية إن شركة أبل قررت تأجيل إطلاق منصات الشحن اللاسلكي لأجهزة "آيفون"، بعدما تبين لها أن الشحن السلكي لا يزال أفضل من حيث السرعة والوقت.

وأجلت الشركة موعد الإطلاق من يونيو إلى سبتمبر المقبل لأسباب خاصة ببرمجة الأجهزة وتطويرها، وفق ما نقلت "بلومبيرج"، التي قالت إن إطلاق منصة الشحن اللاسكي سترفع من سعر جهاز آيفون X الذي يبلغ نحو 999 دولارا في الأسواق الأمريكية.

وأوضحت تقارير أن "أبل" تعمل على تجربة واختبار عديد من التعديلات في جهازها الجديد للتأكد من قدرته على تقديم الشحن اللاسلكي المتعدد لأجهزة "أبل" في وقت واحد، كأن يشحن هواتف "آيفون" والساعة الذكية "أبل ووتش".

ويأتي التأخير أيضا وفق التقارير التي أشارت إليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، للتأكد من عدم وجود أي مشاكل من حيث ارتفاع درجة حرارة الأجهزة عند الشحن، وكذلك لمعالجة بعض العيوب التقنية الأخرى.

وتعرف ميزة الشحن اللاسكي على أنها تقنية لشحن الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات التي يمكن أن تعمل بالطاقة دون توصيل، وتتطلب من المستخدمين وضعها على سطح مغناطيسي، وهي التقنية المعروفة باسم الشحن الاستقرائي أو near-field.

ويرى البعض أن هذا لا يعتبر تقنية لاسلكية بشكل دقيق، لأنه لا يزال يتطلب الاتصال بين الهاتف ومكان الشحن، وبالتالي سيصبح هذا المصطلح أكثر دقة عندما يتم نقل الطاقة بالفعل لاسلكيا دون الحاجة إلى وسيط.

وتعمل منصات الشحن اللاسلكية عن طريق إنشاء حقل كهرومغناطيسي يسمح بتدفق التيار بين السطح والهاتف الموضوع عليه.