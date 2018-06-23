ساعات تفصل السعوديات عن الجلوس خلف مقود السيارة

لم يعد يفصل المرأة السعودية عن الجلوس خلف المقود سوى ساعات قليلة إثر قرار السماح للنساء السعوديات بقيادة السيارة اعتبارا من غدا الأحد. ويدخل القرار السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة حيز التنفيذ وسط ترقب واهتمام محلي كبير.

وشهد المجتمع السعودي بكل أطيافه تفاعلا مع القرار، كما نفذت الجهات الحكومية والخاصة عددا من البرامج التي من شأنها إعداد المرأة لمواجهة الطريق. وبدأت إدارات المرور في المملكة الاستعدادت لاستقبال النساء السعوديات على الطرق كما كثفت الجهات الحكومية المعنية رسائلها التوجيهية والتوعوية.

وكشف القرار الذي يحمل في طياته إيجابيات عدة للمرأة السعودية عن عزم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بخير ورفاهية المواطنين على اتخاذ أي قرار فيه مصلحة للوطن والمواطن.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اتفق مغردون أن قيادة المرأة للمركبة في وقتنا الحالي ضرورة وليست ترفا. وأكد ناشطون على تويتر أن المرأة السعودية تقود المركبة منذ عقود؛ فصحيح أنه لم يسمح لها بالقيادة إلا مؤخراً، إلا أنها لطالما كانت قيادة المرأة فيها على نطاق محدود في القرى والبادية والهجر ، والذي استجد الآن أنها ستقود في المدن والمناطق الرئيسية. وينتظر أن تعود قيادة المرأة للسيارة بفوائد اقتصادية جمة على الأسر السعودية أهمها تجنيب مئات الآلاف من الأسر، وبخاصة محدودي الدخل، الاضطرار للاعتماد على السائقين الأجانب. كما ستكون سندا للمرأة في الاعتماد على نفسها لمواجهة الطوارئ والظروف الصعبة.