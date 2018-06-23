أوبك وشركاؤها يقرون زيادة في انتاج النفط

أقرّت دول منظمة اوبك وشركاؤها غير الاعضاء السبت كما هو مقرر مبدأ زيادة انتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الاسواق بحسب ما أعلن وزير النفط الانغولي في اعقاب اجتماع فيينا.

وصرح ديامنتينو ازيفيدو في أعقاب الاجتماع الذي شاركت فيه الدول ال14 الاعضاء في اوبك وعشر دول أخرى غير اعضاء "نحن متفقون على المبدأ" وذلك غداة قرار في هذا الصدد صدر عن المنظمة.

وتعتزم هذه المجموعة ال24 التي تؤمن أكثر من 50% من الصادرات الدولية ان تملا كامل الحصص بشكل جماعي بحسب الاتفاق في 2016 وهو أمر لم يتحقق في الواقع.

وتقول السعودية ان ذلك يمكن ان يمثل زيادة بنحو "مليون برميل في اليوم" وهو رقم لم يرد في البيان الختامي الرسمي.

