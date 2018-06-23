887.4 مليون دولار تجارة الصين مع كوريا الشمالية في 5 أشهر

أظهرت بيانات الجمارك اليوم السبت تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية 56.8 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من 2018 لتسجل 887.4 مليون دولار.

وانخفضت الواردات من كوريا الشمالية 87 بالمئة إلى 94.3 مليون دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار.

وبلغ إجمالي تجارة الصين مع كوريا الشمالية 230.87 مليون دولار في مايو أيار مقارنة مع 173.7 مليون دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية 217.2 مليون دولار في مايو أيار في حين بلغت الواردات من كوريا الشمالية 13.65 مليون دولار حسبما أبانته الأرقام.