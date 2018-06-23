الأسهم السعودية تتراجع في أول أسبوع بعد إجازة العيد

تراجعت الأسهم السعودية في أول أسبوع لها بعد إجازة عيد الفطر المبارك 0.77 في المائة لتفقد خلال جلستين 64 نقطة، وتغلق عند 8206 نقطة، وهي أقل من نسبة تراجعها في العام الماضي التي بلغت 3 في المائة. وفي السنوات العشر الأخيرة كانت السوق غالبا ما ترتفع عقب عيد الفطر ما عدا العاميين الأخيرين.

وجاء تراجع السوق رغم إعلان انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي يكشف أن السوق سبق وأن احتسبت الأثر في تداولات الفترة الماضية.

والانضمام الفعلي سيكون خلال العام المقبل في شهري أيار (مايو) وآب (أغسطس)، ما يجعل تركيز السوق خلال الفترة الحالية على نتائج الربع الثاني، خاصة مع قرب انتهائه.

وتعد تلك النتائج عاملا رئيسا في حركة السوق، خاصة بعد موجة ارتفاعاتها الأخيرة، ولكن إذا لم تظهر الشركات نموا يحسن من مكررات وتقييمات الأسهم الحالية، قد تجد السوق نفسها في موجة تراجع، لعدم وجود العوامل الأساسية كقوة كافية للحفاظ على المستويات الحالية على الأقل.

ومن ناحية فنية، يمثل متوسط 21 يوما، حاجز دعم مهم الحفاظ عليه في جلسات الأسبوع المقبل، حيث يعزز من شهية المخاطرة، مع وجود متوسط عند 8189 نقطة، ولكن كسرها سيعرض السوق لموجة تراجع إلى 8090 نقطة على الأقل. بينما المقاومة عند 8230 نقطة، وتجاوزها سيزيد شهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق إلى مستويات أعلى. وبلغت عدد جلسات التداول خلال الأسبوع جلستين مقابل ثلاث جلسات قبل إجازة العيد.

وتراجعت قيم التداول 51 في المائة بنحو أربعة مليارات ريال لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بمعدل 31 ألف ريال للصفقة. بينما الأسهم المتداولة تراجعت 52 في المائة بنحو 172 مليون سهم لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، بينما الصفقات تراجعت 43 في المائة بنحو 98 ألف صفقة لتصل إلى 126 ألف صفقة.

وعلى صعيد القطاعات، تصدر "التأمين" 1.8 في المائة، يليه "خدمات استهلاكية" 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 0.33 في المائة. بينما تصدر المتراجعين "الخدمات التجارية والمهنية" 2.5 في المائة، يليه "تجزئة الأغذية" 1.45 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" 1.3 في المائة.

أما على صعيد الأسهم، فكان الأعلى ارتفاعا سهم "أمانة للتأمين" 12 في المائة ليغلق عند 15.94 ريال، يليه "المتوسط والخليج" 6.15 في المائة ليغلق عند 20.72 ريال، وحل ثالثا "الراجحي للتأمين" 5.7 في المائة ليغلق عند 58.70 ريال.

وكان الأعلى تراجعا "ميبكو" 5 في المائة ليغلق عند 22.82 ريال، يليه "مجموعة السريع" 4.6 في المائة ليغلق عند 14.98 ريال، وحل ثالثا "ساكو" 3 في المائة ليغلق عند 117.20 ريال.



