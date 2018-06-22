كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني وجامعة ستانفورد توقعان مذكرة تفاهم لتصميم البرامج الأكاديمية

وقعت في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس مذكرة تفاهم تتضمن شراكة استراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجامعة ستانفورد الأمريكية العريقة. وقع الاتفاقية نيابة عن المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، عميد الكلية عبدالله الدهلاوي. وأوضح الدهلاوي أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستدعم مرحلة البناء المؤسسي للكلية وفق معايير الجامعات العالمية نظراً لما تتمتع به جامعة ستانفورد من مكانة عالمية في مجالات علوم وهندسة الحاسب الآلي. وأضاف أن من ثمار هذه الشراكة أيضاً هو فتح مجالات التعاون الأكاديمي حيث ستسهم جامعة ستانفورد ضمن هذه الاتفاقية بتصميم محتوى البرامج الأكاديمية المخصصة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحاسبات فائقة الأداء والحوسبة السحابية. من جهته، أوضح عضو وخبير مركز المشاريع العالمية بجامعة ستانفورد الدكتور خالد السويلم أن هذه الاتفاقية تعكس مدى اهتمام الجامعة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع كلية الأمير محمد بن سلمان كمؤسسة تعليمية متخصصة تسعى لنقل المعرفة وتوطين التقنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
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