أدنوك توقع اتفاقا مع أرامكو السعودية لحصة في مصفاة هندية

قال مصدر بالحكومة الهندية إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ستوقع اتفاقية مع أرامكو السعودية وشركات هندية يوم الاثنين لحصة تصل إلى 25 بالمئة في مشروع مزمع لتكرير النفط والبتروكيماويات قيمته 44 مليار دولار في الهند. ويستهدف منتجون كبار للنفط آسيا، حيث يتنامى الطلب على الوقود، كمنفذ مستقر لنفطهم. والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وتهدف إلى زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 77 بالمئة لتصل إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030 . وقال المصدر الحكومي "الاتفاق سيوقع يوم الاثنين". وتخطط أدنوك لاستثمار 45 مليار دولار على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتوسيع عملياتها للتكرير والبتروكيماويات. وفي أبريل نيسان وقعت أرامكو السعودية اتفاقا مع شركات تكرير هندية مملوكة للدولة للاستحواذ على حصة قدرها 50 بالمئة في المشروع المزمع البالغ طاقته 1.2 مليون برميل يوميا والذي سيبنى على الساحل الغربي للبلد الواقع في جنوب آسيا. وتملك مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركات التكرير في الهند، حصة 25 بالمئة في المشروع بينما تملك هندوستان بتروليوم كورب وبهارات بتروليوم كورب حصة 12.5 بالمئة لكل منهما. وكانت أرامكو قالت في أبريل نيسان إنها قد تدخل شريكا إستراتيجيا لتقاسم حصتها البالغة 50 بالمئة. وسيكون هذا ثاني استثمار لأدنوك في قطاع النفط والغاز الهندي بعد اتفاق لاستئجار جزء من المخزون النفطي الهندي في جنوب البلاد.
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الطاقة- النفط
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