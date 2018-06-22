الفيفا : المهرجانات الجماهيرية في المونديال اجتذبت 2.5 مليون زائر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة إن المهرجانات الجماهيرية في المدن الـ11 الروسية التي تستضيف كأس العالم اجتذب رسميا 5ر2 مليون زائر في أول ثمانية أيام من البطولة.

وتعتبر المهرجانات الجماهيرية مجانية وبصرف النظر عن مشاهدة المباريات على شاشات عملاقة، تشهد هذه المهرجانات أيضا فعاليات موسيقية وأحداثا ثقافية.

وذكر الفيفا أن ما يقرب من 30 مليون شخصا حضروا المهرجانات الجماهيرية في بطولات كأس العالم السابقة في ألمانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، حيث كان مونديال ألمانيا 2006 هو الظهور الأول لهذا الحدث الشعبي.

