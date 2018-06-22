ارتفاع الأسعار في ألمانيا بنسبة 5% العام الماضي مقارنة بنظيرتها الأوروبية

ارتفعت مستويات أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 5% خلال عام 2017، مقارنة بمتوسط الأسعار السائدة في دول الاتحاد الأوروبي التي يبلغ عددها 28 دولة، وذلك وفقا للإحصائيات التي نشرت اليوم الجمعة.

وأشارت البيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاء الاتحادية بألمانيا إلى أن الدنمارك هي أغلى دولة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث جاء مستوى الأسعار فيها أعلى من المتوسط السائد في التكتل الأوروبي بنسبة 41.5%.

بينما شهدت كل من بولندا وجمهورية التشيك أقل مستوى في الأسعار.