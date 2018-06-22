انتخاب مرشح السعودية لمنصب مدير عام «أوفيد» لمدة 5 سنوات

نجحت السعودية خلال الاجتماع الوزاري السنوي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، في انتخاب الدكتور عبد الحميد الخليفة مرشح المملكة لمنصب مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية لمدة خمس سنوات قادمة بعد منافسة مع المرشح الإيراني.
ويشكل هذا الترشيح منعطفا مهما، حيث حافظت المملكة على تولي منصب مدير عام الأوبك، بما يحقق الأهداف التنموية لصندوق الاوبك للتنمية الدولية، ويساعد على مواصلة مسيرته الناجحة في تقديم العون الإنمائي للدول النامية لاسيما والمملكة هي أكبر مساهم في رأس مال الصندوق.
كما تم خلال الاجتماع الذي ترأس وفد المملكة خلاله محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، مناقشة عدد من المواضيع على جدول الأعمال أهمها التقرير السنوي، وإقرار البيانات المالية السنوية للصندوق.
ويهدف صندوق الأوبك للتنمية الدولية إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية التحتية الأساسية، ومشروعات الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشروعات التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والنقل، والتعليم.
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