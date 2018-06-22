«ساما»: القرار داعم قوي لسوق رأس المال ويعزز الاستثمار المؤسسي

رحبت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي MSCI ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، حيث يأتي ذلك تحقيقا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو خطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة.

وأوضحت المؤسسة، أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة سيدعم قدرة المستثمر على تنويع مصادر التمويل وسيزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز حضور المستثمر المؤسسي، لما له أثر إيجابي على أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتقدمها. وأشارت "ساما" إلى أن الاستقرار المالي والنقدي المحلي على مدى العقود السابقة كان له الأثر الكبير في كسب ثقة المستثمرين داخل المملكة وخارجها، والمؤمل أن يعزز الانضمام إلى مؤشر MSCI ثقة المستثمرين الدوليين للإقبال على الاستثمار في السوق المالية السعودية .