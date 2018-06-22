رحبت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بانضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي MSCI ضمن تصنيف الأسواق الناشئة، حيث يأتي ذلك تحقيقا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو خطوة مهمة تدعم سوق رأس المال والنظام المالي في المملكة.
وأوضحت المؤسسة، أن انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة سيدعم قدرة المستثمر على تنويع مصادر التمويل وسيزيد من جاذبية الاستثمار ويعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز حضور المستثمر المؤسسي، لما له أثر إيجابي على أداء الشركات عبر زيادة الشفافية والحوكمة، وزيادة استقرار السوق وتقدمها. وأشارت "ساما" إلى أن الاستقرار المالي والنقدي المحلي على مدى العقود السابقة كان له الأثر الكبير في كسب ثقة المستثمرين داخل المملكة وخارجها، والمؤمل أن يعزز الانضمام إلى مؤشر MSCI ثقة المستثمرين الدوليين للإقبال على الاستثمار في السوق المالية السعودية .
- 72 مليار دولار عمليات تمويل التجارة الإسلامية بنهاية الربع الأول
- انتخاب مرشح السعودية لمنصب مدير عام «أوفيد» لمدة 5 سنوات
- الربط الخليجي لـ "الاقتصادية": نراجع خططنا لمواكبة مشاريع الطاقة المتجددة
- 40 مليار دولار تدفقات أجنبية متوقعة للاستثمار في سوق الأسهم
- الأسهم السعودية تعاود الارتفاع بالتزامن مع الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي
- «ساما»: القرار داعم قوي لسوق رأس المال ويعزز الاستثمار المؤسسي
- وزير«الاقتصاد»: الانضمام لمؤشر MSCI شهادة لتطور القطاع المالي السعودي
- الانضمام يحرك الاستثمارات الساكنة .. ويزيد تفاعل السوق مع العالم
- اقتصاديون: التركيز على جذب المستثمرين الأجانب واستقطابهم عنوان المرحلة المقبلة
- تفاؤل بتسوية مرتقبة لاتفاق «أوبك» .. و3 سيناريوهات محتملة للإنتاج
أخبار اقتصادية- محلية
- باستثمارات نوعية.. وضع حجر أساس «القدية» خلال أيام
- مجلس الشؤون الاقتصادية يستعرض سياسات الأهلية والاستحقاق لـ "حساب المواطن"
- تعديل 3 مواد من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة
- الرؤساء التنفيذيون لـ "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية": مشاريع ملهمة للأجيال
- غرفة الرياض تبدأ توطين نشاط الأثاث بـ 600 فرصة وظيفية للشباب
- إيقاف تراخيص الصهاريج الحديدية واستبدالها بألمنيوم في نقل المنتجات البترولية
- إلزام الموردين لقطع غيار السيارات بإقرار من الشركات المصنعة.. يوليو المقبل
- استئناف الاستقدام من إندونيسيا بـ 40 ألف عاملة منزلية كمرحلة أولى
- "الإسكان": ضعف الملاءة المالية وراء إلغاء 60 % من عقود مستفيدي أرض وقرض
- ميثاق الشركات العائلية: يعزز الشفافية وينظم الأجهزة التنفيذية للشركات
أضف تعليق