خير السعودية يعم العالم .. 33 مليار دولار مساعدات المملكة لـ 78 دولة

لم يقتصر خير السعودية منذ تأسيسها على أبنائها فقط، وإنما عمت معظم أرجاء العالم، حيث قدمت المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية، من منح وقروض ميسرة لكل دول العالم، دون تمييز بين لون أو دين أو عرق، وكانت المملكة دوما من أكبر عشر دول في العالم تقديما للمساعدات.

ولإبراز جهود المملكة دوليا وحفظ حقوقها في العطاء أسوة بالدول المانحة الكبرى، أصدر خادم الحرمين الشريفين الأمر السامي الكريم، بتوجيهه على قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء منصة بيانات المساعدات السعودية، مشتملة على ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية متنوعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعمل المركز على تصميم المنصة وإعدادها لتسجيل المشاريع والمساهمات الإنسانية والتنموية والخيرية، بناء على المعايير الدولية في التسجيل والتوثيق المعتمدة لدى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنصة التتبع المالي للأمم المتحدة ومبادئ الشفافية الدولية.

وتقدم مساعدات المملكة، نقدية وعينية، في شكل منح إنسانية وخيرية وقروض ميسرة لتشجيع التنمية، كما تشتمل بيانات المساعدات مبالغ مدفوعة والتزامات مالية تدفع لاحقا، تم تدريب الجهات المانحة السعودية على تصنيف المساعدات وإدخالها على ثلاث مراحل هي: السنوات العشر الأولى (2007 - 2017) (المرحلة الحالية)، والمرحلة الثانية (1996 ـ 2006) والمرحلة الثالثة وتشمل بقية المساعدات منذ تأسيس المملكة.

وللمملكة باع وتاريخ كبيران في خدمة الإنسانية عالميا، في شتى القطاعات والمجالات، حيث باتت تسمى مملكة الإنسانية، ويرتبط اسمها دوما بالقضايا التي تدعو إلى الخير والسلام والعطاء والإنسانية.

وبلغت عطاءات المملكة الإنسانية وفقا لمنصة المساعدات السعودية الرسمية في مرحلتها الحالية 2007 - 2017 نحو 32,831,124,077 دولارا ( 123,116,715,287 ريالا).

في حين شملت المساهمات المالية في المنظمات والهيئات الدولية 489 مساهمة، بمبلغ إجمالي 929,711,258 دولارا، (3,486,417,218 ريالا) لـ 37 جهة مستفيدة، بلغت المساعدات التنموية 493.889 مليار دولار، ومساعدات إنسانية بنحو 353.440 مليار دولار، في حين بلغت المساعدات الخيرية 82.381 مليار دولار.

كما بلغ عدد مشاريع المملكة الإنسانية والتنموية والخيرية 1084، بمبلغ إجمالي 31,901,412,818 دولارا،(119,630,298,069 ريالا)، للدول المستفيدة منها 78 دولة.

وكانت أعلى خمس دول مستفيدة من المساعدات المقدمة من السعودية، اليمن لـ 290 مشروعا بمبلغ إجمالي 14 مليار دولار، تليها سورية لـ 153 مشروعا بمبلغ إجمالي 3 مليارات دولار، واحتلت مصر المرتبة الثالثة بـ 20 مشروعا بمبلغ إجمالي ملياري دولار، في حين احتلت النيجر المرتبة الرابعة بـ 7 مشاريع بمبلغ إجمالي مليار و230 مليون دولار، وشملت موريتانيا 14 مشروعا في المرتبة الخامسة من المساعدات السعودية بمبلغ إجمالي بلغ مليار و219 مليون دولار.

إلى ذلك شهدت أعلى خمس جهات مستفيدة من مساهمات المملكة، الأمم المتحدة بمساهمات بلغ عددها 45 بمبلغ إجمالي قرابة 303.37 مليون دولار، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بـ 23 مساهمة بمبلغ إجمالي 225.849 مليون دولار، وجامعة الدول العربية بـ 28 مساهمة بمبلغ إجمالي 140.810 مليون دولار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بـ 24 مساهمة بمبلغ إجمالي 80.2 مليون دولار، ومنظمة التعاون الإسلامي بـ 21 مساهمة بمبلغ إجمالي 48.395 مليون دولار.

وبلغت الإحصاءات العامة الرسمية للمشاريع السعودية الإنسانية والتنموية والخيرية لخدمة القارات والأقاليم عالميا، ما يزيد على 21.165 مليار دولار في قارة آسيا، وفي قارة إفريقيا قرابة 9.81 مليار دولار، وفي أوروبا 379 مليون دولار، وأمريكا الشمالية 376 مليون دولار، وأوروبا وآسيا الوسطى بلغت 170 مليون دولار.

وبلغ عدد الشركاء 192، والقطاعات 20 قطاعا، والجهات المانحة السعودية بلغت 10 جهات، حيث بلغت قيمة المساعدات التنموية 21 مليار دولار، والمساعدات الإنسانية بنحو 12 مليار دولار، في حين بلغت قيمة المساعدات الخيرية 39 مليار دولار.

وكانت قد حصدت أعلى عشرة مشاريع حسب نوع القطاع، منها المساعدات الإنسانية والإغاثية في حالات الطوارئ بنسبة 69 في المائة لـ 716 مشروعا، والنقل بـ 73 مشروعا، والأعمال الخيرية الدينية والاجتماعية بـ 62 مشروعا، والتعليم بـ 60 مشروعا، والصحة بـ 42 مشروعا، والمياه والصحة العامة بـ 29 مشروعا، وتوليد الطاقة وإمدادها بـ 20 مشروعا، والزراعة بـ 18 مشروعا، والطاقة بـ 11 مشروعا، إضافة إلى مشاريع أخرى.