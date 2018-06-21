صادرات الاتحاد الأوروبي تهبط 18%.. وصلت إلى 19 مليون طن

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات الاتحاد الأوروبي من القمح اللين لموسم 2017-2018 وصلت إلى 19.3 مليون طن بحلول التاسع عشر من يونيو بانخفاض قدره 18 بالمئة من 23.6 مليون طن قبل عام.

وبلغت صادرات الشعير 5.3 مليون طن بزيادة قدرها 3 بالمئة في حين قفزت صادرات الذرة 35 بالمئة إلى 16.6 مليون طن.