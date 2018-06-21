داو جونز يبدأ تداولاته على انخفاض.. وأسهم التكنولوجيا ترفع ناسداك

فتح المؤشر داو جونز الصناعي على انخفاض اليوم الخميس مع استمرار المخاوف بشأن النزاع التجاري الدائر بين الولايات المتحدة والصين في حين ساعدت نتائج قوية من ميكرون ومكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة كلا من المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع.

وتراجع داو جونز 18.59 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة ليفتح عند 24639.21 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 1.96 نقطة أو 0.07 بالمئة ليسجل 2769.28 نقطة وارتفع ناسداك 18.87 نقطة أو 0.24 بالمئة إلى 7800.30 نقطة.