الهند ترفع قيمة الرسوم المفروضة على منتجات مستوردة من أمريكا

رفعت الهند من الرسوم المفروضة على مجموعة من البضائع المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يعتبر رد على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25% على الصلب و10% على الألمونيوم.

وأدرج منشور بوزارة المالية الهندية اليوم الخميس رسوما جديدة على 29 من المنتجات الزراعية والكيماوية ومنتجات الصلب . وبدأ تطبيق بعض الرسوم الجديدة على الفور، في حين من المتوقع بدء تطبيق بقية الرسوم في الرابع من أغسطس المقبل.

تأتي هذه الخطوة بعدما اتخذ الاتحاد الأوروبي وكندا والصين خطوات مماثلة.