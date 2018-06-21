طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع للأسبوع الرابع على التوالي

انخفض عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار تعزز سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الإعانة الجديدة انخفضت ثلاثة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفا للأسبوع المنتهي في 16 يونيو، وجرى تعديل بيانات الأسبوع السابق لتظهر زيادة ثلاثة آلاف طلب فوق المعلن من قبل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الطلبات إلى 220 ألف طلب الأسبوع الماضي، وهذا هو الأسبوع الرابع على التوالي الذي تسجل فيه طلبات إعانة البطالة انخفاضا.

ويبدو أن سوق العمل قد بلغت حد التوظيف الكامل أو قريبا منه في ظل تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته في 18 عاما عند 3.8 بالمئة.

ونزل معدل البطالة 0.3 نقطة مئوية هذا العام، وهو قريب من المستوى الذي يتوقعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بنهاية العام الحالي والبالغ 3.6 بالمئة.

وانخفض متوسط أربعة أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، أربعة آلاف طلب إلى 221 ألف طلب في الأسبوع الماضي.