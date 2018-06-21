ميركل: يجب التصدي لتوجهات إيران "العدائية" في الشرق الأوسط

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد محادثاتها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأردن اليوم الخميس إنه يجب اتخاذ إجراءات في مواجهة توجهات إيران "العدائية" في الشرق الأوسط.

وقال العاهل الأردني إنه لا مجال لإحلال السلام في الشرق الأوسط دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.