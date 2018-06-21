حفتر يعلن هجوماً من أجل "تطهير" الهلال النفطي في ليبيا

أعلن الرجل القوي في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر في تسجيل صوتي الخميس بدء هجوم من أجل "تطهير" الهلال النفطي الذي يشكل رئة الاقتصاد الليبي.

وقال حفتر حانت "ساعة الصفر، لحظة الانقضاض الخاطف لسحق العدو"، مضيفا "الان تدق الساعة معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق".

واتهم حفتر دون أن يسميه ابراهيم الجضران الذي يقود جماعات مسلحة ب"التحالف مع الشيطان" وبانه "جنى على نفسه وألقى بها إلى الهلاك حين بدأ بالغدر والعدوان".

وتشهد ليبيا حرب نفوذ وأعمال عنف بين جماعات وفصائل مسلحة متناحرة منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011. وتوجد في البلاد سلطتان تتمثلان من جهة بحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، وسلطة موازية في الشرق يدعمها برلمان منتخب ويدعمها للمشير خليفة حفتر البالغ من العمر 75 عاما.

ولطالما تحدى الجضران البالغ من العمر 35 عاما السلطات الانتقالية منذ 2011 علما أن قبيلته المغاربة متواجدة تاريخيا في منطقة الهلال النفطي.

ومن خلال قيادته حراس المنشآت النفطية المكلفين حماية الأمن في الهلال النفطي، تمكن من منع تصدير النفط من هذه المنطقة لمدة عامين قبل أن تطرده منها قوات حفتر في سنة 2016.

وتحدثت مصادر مقربة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر عن قيام تحالف بين الجضران و"سرايا الدفاع عن بنغازي" التي شكلها مقاتلون إسلاميون طردتهم قوات المشير حفتر من مدينة بنغازي في شرق ليبيا.

ومنذ أسبوع تدور معاركة متقطعة بين المعسكرين حول المنشآت النفطية في راس لانوف والسدرة ما يؤدي الى "خسائر كارثية" بحسب الشركة الوطنية للنفط.