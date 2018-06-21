الفالح: البورصة السعودية ستكون موقع الإدراج الرئيسي لأرامكو

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن العالم يواجه نقصا كبيرا في المعروض النفطي في النصف الثاني من 2018 مما يستلزم ضخ إمدادات إضافية بنحو مليون برميل يوميا للحيلولة دون شح السوق.

وقال الفالح إنه سيكون "أمرا جيدا" القيام بطرح أرامكو السعودية في البورصة العام القادم لكنه أضاف أن التوقيت ليس حرجا لحكومة المملكة.

وأوضح الفالح متحدثا في فيينا أن البورصة السعودية ستكون موقع الإدراج الرئيسي لأرامكو وأن موقع الطرح الدولي الثانوي سيتحدد على أساس عوامل من بينها السوق التي تبيع فيها الشركة منتجاتها وهو ما "يتحول جهة الشرق".