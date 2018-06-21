"ديزني" ترفع قيمة عرضها للاستحواذ على "فوكس" إلى 71.3 مليار دولار

رفعت مجموعة "والت ديزني" الأمريكية قيمة عرضها للاستحواذ على منافسها "فوكس القرن الحادي والعشرين" إلى 3ر71 مليار دولار لتزيد المنافسة مع "كومكاست" التي تسعى للفوز بالصفقة.

ويزيد العرض الجديد الذي كشفت عنه "ديزني" مساء أمس الأربعاء كثيرا عن العرض الأصلي لها والذي كانت قيمته 4ر52 مليار دولار، كما يزيد عن قيمة عرض "كومكاست" البالغة 65 مليار دولار.

وقال "روبرت إيجر" الرئيس التنفيذي لمجموعة "ديزني" إن الاستحواذ على "فوكس القرن الحادي والعشرين سيضيف قيمة مالية كبيرة إلى مساهمي كلا الشركتين وأنه بعد ستة أشهر من الكشف عن خطة الاندماج أصبحنا أكثر حماسة وثقة في الأهمية الاستراتيجية للأصول والموهبة التي تمتلكها فوكس".

ويمثل الصراع على "فوكس" إشارة إلى التغيير الحادث في المشهد الإعلامي الأمريكي حيث تسعى شركات التلفزيون الكبلي إلى جذب العملاء بعيدا عن خدمات البث عبر الإنترنت مثل نتفليكس التي توصل تعزيز قاعدة مشتركيها.

من ناحيتها قالت مجموعة "فوكس" أمس إنها بدأت التعامل مع "اتفاق الاندماج المعدل والمعاد تقييمه مع ديزني".

وقال "روبرت ميردوخ" رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فوكس" إنهم مازالوا "مقتنعين بأن جمع الأصول العريقة لفوكس القرن الحادي والعشرين وعلاماتها التجارية وحقوق امتيازها مع ديزني سيؤدي إلى قيام واحدة من أعظم الشركات وأكثرها ابتكارا في العالم".

كانت "كومكاست" قد قدمت أحدث عرض لها يوم 13 حزيران/يونيو الحالي بعد يوم واحد من موافقة قاض اتحادي في الولايات المتحدة على عرض الاستحواذ المقدم من شركة الاتصالات الأمريكية "أيه تي أند تي" إلى مجموعة "تايم وارنر" الأمريكية والذي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب عرقلته".