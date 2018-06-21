الربيعة: 61 % احتياج «الحديدة» الإنساني .. والحوثيون يعيقون وصول المساعدات

قال الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الاحتياج الإنساني في محافظة الحديدة وصل إلى 61 في المائة، حيث تنقصها التجهيزات الصحية والمواد الغذائية والماء، داعيا المنظمات الأممية والدولية الإنسانية إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

وأوضح الربيعة، خلال تصريح صحافي على هامش تدشينه قافلة برية قوامها 45 شاحنة تحمل 924 طنا و462 كيلوجراما من المواد الغذائية والطبية والإيوائية مقدمة لمحافظة الحديدة، من مقر المركز في العاصمة الرياض أمس، أن القافلة تأتي ضمن سلسلة المشروعات التي يقدمها المركز لليمن، منوها أن محافظة الحديدة عانت الأمرين من خلال المليشيات الحوثية.

وأكد الربيعة أن قوات التحالف العربي هيأت جميع المعابر اليمنية وقدمت التسهيلات اللازمة لمرور كافة المساعدات للتخفيف من معاناتهم جراء الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحقهم، حيث تستولي على المساعدات الإنسانية وتعيق وصولها إليهم.

وأبان الربيعة أن المركز يعكف حاليا على تجهيز جسرين، جوي وبحري، لإيصال المساعدات الغذائية والإيوائية إلى محافظة الحديدة، مؤكدا حرص المركز على إيصال هذه المساعدات الإنسانية ومتابعتها ومراقبتها حتى تصل للمحتاجين بالمحافظة في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والشركاء المحليين، عبر تنسيق تام مع الحكومة الشرعية اليمنية.

وأضاف، أن القافلة البرية تتكون من 45 شاحنة تحمل 924 طنا و462 كيلوجراما من المواد الغذائية والطبية والإيوائية مقدمة لمحافظة الحديدة، وأن هذه القافلة تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، بتلمس احتياجات الشعب اليمني والوقوف معهم في محنتهم.

وأبان أن القافلة المكونة من 45 شاحنة انطلق منها 18 شاحنة من مدينة شرورة و15 من مدينة جازان، وانطلقت أمس 12 شاحنة من الرياض، حيث تشتمل القافلة على 595 طنا و142 كيلوجراما من السلال الغذائية، و186 طنا و320 كيلوجراما من التمور، و95 طنا من الأدوية، و48 طنا و400 كيلوجرام من المواد الإيوائية، الخيام والبسط والبطانيات، مقدمة لأهالي محافظة الحديدة.

وأوضح الربيعة، أن القافلة التي سيرت أمس تأتي ضمن سلسلة المشروعات التي يقدمها المركز لليمن، وبلغت حتى الآن 262 مشروعا نفذت في جميع محافظات اليمن.

وأكد أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تزرع الألغام في المناطق السكنية، وتضع الأسلحة المضادة للطائرات فوق الأبنية السكنية، مشيرا إلى أن تعنت ميليشيات الحوثي لدعوات المجتمع الدولي حيال الحديدة جعل ميناء الحديدة محطة لنهب الشعب اليمني. ودعا الربيعة المنظمات الدولية إلى التعاون لإغاثة اليمنيين عبر ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي كانت ولا تزال ترفض التجاوب مع المبادرات بشأن الميناء، مشددا على أنهم حريصون على عدم التفرقة بين المناطق اليمنية كافة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية.