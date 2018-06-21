خروج 5.5 مليار دولار من الأسواق الناشئة في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد التمويل الدولي أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 5.5 مليار دولار من اقتصادات الأسواق الناشئة منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ”رويترز”، بلغ إجمالي حجم التدفقات النازحة من أسهم الأسواق الناشئة نحو 4.2 مليار دولار منذ اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما جرى سحب نحو 1.3 مليار دولار من السندات.

وقال المعهد إن المستثمرين الأجانب باعوا أسهما صينية بأكثر من 320 مليون دولار البارحة الأولى، في أول بيع صافٍ من قبل الأجانب منذ الرابع من أيار(مايو) الماضي.

وعلق المعهد على ذلك في بيان قائلا إن الصين ظلت تتمتع بالمرونة في مواجهة نزوح كبير في التدفقات من الأسواق الناشئة لكن “المخاوف بشأن أثر الرسوم الجمركية الأمريكية الإضافية على واردات الصين قادت إلى تراجع كبير في التدفقات المتجهة إلى الصين”.