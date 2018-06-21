الهند تحث على تسعير متوازن للمنتجين والمستهلكين

حثت الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس على سد نقص في الإمدادات وضمان استدامة أسعار النفط، حيث تؤثر التوترات في إمدادات بعض المنتجين.

وقال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان خلال جلسة نقاش في فيينا "الظروف السياسية، التي تكون في بعض الأحيان داخلية وفي أحيان أخرى خارجية، تسفر عن نقص في إمدادات بعض الدول. نتوقع من أوبك وأعضائها التزاما بالتدخل وسد الفجوة بأكثر من المطلوب من أجل ضمان استدامة الأسعار".

وحث برادان منتجي أوبك على "الحفاظ على توازن الإمدادات، فمن مصلحة المنتجين أن تظل الاقتصادات الأخرى تنمو بشكل مطرد وسريع كي يضمنوا لأنفسهم نمو أسواق الطاقة، وهذا مهم لاستدامة الطاقة".

وأضاف أن أسعار النفط المرتفعة في الوقت الحالي تقلل النمو الاقتصادي في الكثير من الدول، وأردف قائلا: "النمو الاقتصادي العالمي الهش بالفعل سيكون تهديدا إذا استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات. خوفي هو أن يؤدي هذا إلى فقر طاقة في أنحاء عدة من العالم".

وبحسب "رويترز"، يواجه العالم على الأرجح انخفاضا في صادرات النفط القادمة من إيران ثالث أكبر منتج في أوبك، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وتعهد بتجديد العقوبات على طهران.

وتستورد نيودلهي نحو 80 في المائة من احتياجات البلاد من النفط الخام، وتدعو إلى تسعير مسؤول للخام يُحدث توازنا بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويدعم الاقتصاد العالمي.

وقال برادان إن الهند لا تدعم سعر النفط المرتفع السائد حاليا، وتابع: "هذه الأسعار تحدث ضغطا على الاقتصاد العالمي، وتضر بنا في الهند".

وزاد العجز التجاري الهندي في أيار (مايو) إلى 14.62 مليار دولار، وهو الأعلى في أربعة أشهر، وجاء ذلك بسبب زيادة نسبتها 50 في المائة في فاتورة واردات البلاد من النفط.

وقال الوزير: "عالميا، تجاوزت أسعار النفط العتبة التي يمكن أن يتحملها العالم بشكل مستدام، خاصة دول مثل الهند التي تعد قاطرة أساسية لنمو الاقتصاد العالمي".

وذكرت "بي.بي" في تقريرها لتوقعات الطاقة في شباط (فبراير) أن حضور الهند في أسواق الطاقة العالمية سيزداد "ازديادا ملموسا" من 2018 إلى 2040 لتصبح أكبر سوق نمو بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي.