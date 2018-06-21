العولمة تسهم في إشاعة الفساد في العالم .. في «بريكس» بالذات

هل تذكر بلدان بريكس، أي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين؟ عندما تم إطلاق هذا المفهوم لأول مرة من قبل بنك جولدمان ساكس في عام 2001، كان اختصارًا مفيدًا لوصف أكثر الاقتصادات الناشئة ديناميكية في العالم.

كان هناك دائما متشككون في مدى وجود قواسم مشتركة بين البرازيل وروسيا والهند والصين. وما كان أمام هذه الشكوك إلا أن تزداد عندما انضمت جنوب إفريقيا للنادي الاقتصادي ذاك.

الحقيقة أنه تبين أخيرا أن بلدان بريكس لديها شيء مشترك الآن - الفساد.

في جميع البلدان الخمسة، الغضب الشعبي إزاء الفساد يكمن في قلب السياسة. ولأن هذه البلدان تتزايد أهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن مشاكل الفساد لديها آثار عالمية.

شهدت كل من البرازيل وجنوب إفريقيا خروج رئيس (ورئيسة) الجمهورية من السلطة بسبب فضائح الفساد - حيث اضطر جاكوب زوما إلى الاستقالة في جنوب إفريقيا هذا العام، وعُزِلت ديلما روسيف في البرازيل عام 2016.

في روسيا، يُعرف حزب روسيا المتحدة الحاكم على نطاق واسع بأنه "حزب المحتالين واللصوص".

صعود ناريندرا مودي إلى السلطة كان مدعوما بتعهده بقمع الفساد بين النخب.

منذ ذلك الحين، اتخذ رئيس الوزراء الهندي خطوة جذرية تتمثل في إلغاء نحو 80 في المائة من عملة البلد، في محاولة للقضاء على الاقتصاد الأسود.

في الصين، شهدت حملة الرئيس تشي جين بينج لمكافحة الفساد اعتقال أكثر من 100 ألف مسؤول. في غضون ذلك، نشر الصينيون في المنفى ادعاءات على الإنترنت بأن الفساد يمتد إلى الدائرة الداخلية للرئيس تشي. لا تقتصر فضائح الفساد رفيعة المستوى على بلدان البريكس. في هذا الشهر، اضطر ماريانو راخوي إلى الاستقالة من منصبه رئيسا للوزراء في إسبانيا بعد سبع سنوات قضاها في منصبه، إثر فضيحة في حزبه السياسي.

وفي الشهر الماضي، فقد الحزب الحاكم في ماليزيا السلطة للمرة الأولى منذ الخمسينيات - بعد ادعاءات بأن رئيس الوزراء، نجيب رزاق، قد اختلس مبالغ طائلة.

الفساد موجود دائمًا - ولم يكن هناك من يؤيده قط بين الناس، لكن يبدو أن فضائح الفساد وتأثيرها السياسي تتزايد في جميع أنحاء العالم. فهل أصبح الفساد أكثر شيوعًا؟ أم أنه ببساطة أصبح من السهل كشفه بسهولة؟ يبدو أن الإجابة هي أن كلا الأمرين يحدثان في وقت واحد.

فتحت عولمة الأعمال والتمويل فرصا لتحقيق أرباح قائمة على الفساد في الاقتصادات الناشئة سريعة النمو. الصناعات التي غالبا ما تحتاج إلى مشاركة رسمية، مثل الموارد الطبيعية والبنية التحتية، هي أهداف مربحة بشكل خاص.

هناك عقود يتم منحها ومشاريع تطوير تحتاج إلى موافقة رسمية. ويمكن دائما إيداع المال من أجل الرشا في الخارج.

مثل هذه الممارسات السيئة يمكن أن تنكشف. وقد قام المدعون والقضاة المستقلون الأقوياء مثل سيرجيو مورو من البرازيل وثيليسيل مادونسلا من جنوب إفريقيا بعمل بطولي في دفع التحقيقات المتعلقة بمكافحة الفساد إلى الأمام.

كانت حرية الصحافة في البرازيل وجنوب إفريقيا حاسمة في الحفاظ على الضغط على السياسيين الفاسدين.

وحتى حين يتم تكميم الإعلام الوطني، يوفر الإنترنت وسيطا بديلا لإذاعة ادعاءات الفساد. "وثائق بنما"، التي تعطي تفاصيل الشؤون المالية الخارجية لكثير من السياسيين البارزين، كانت نتيجة لمشروع صحافي دولي، ومبنية على وثائق تمت قرصنتها.

كما أن الأشكال الجديدة للتعاون الدولي والشفافية جعلت النصابين المحتملين أكثر عرضة للتكشف.

التغييرات في القوانين السويسرية بشأن السرية المصرفية - التي تمت تحت ضغط من الولايات المتحدة - كانت حاسمة في السماح لممثلي النائب العام البرازيلي بالكشف عن عائدات الفساد.

كما أن التحقيقات الدولية من جانب السويسريين والأمريكيين واصلت الضغط على رزاق في ماليزيا.

قهر الفساد ليس شيئا يمكن تحقيقه بجهد تطهيري واحد. التقدم الدائم يتطلب وجود مؤسسات قوية قادرة على البقاء خلال التغيرات في المناخ السياسي؛ ومحاكم مستقلة ومدعون عامون يتمتعون بالتدريب والموارد؛ وصحافة لا يمكن شراؤها بسهولة أو سجنها أو قتلها؛ وموظفو الخدمة المدنية من ذوي الكفاءة الذين لا يمكن طردهم بسبب نزوة مدير فاسد. إزالة أي من هذه العناصر سيؤدي إلى تسرب الفساد إلى النظام.

المدعون العامون ملاحقون في البرازيل بأشباح تحقيقات "الأيدي النظيفة" في إيطاليا في أوائل التسعينيات.

هذه التحقيقات جرفت كثيرا من الشخصيات القوية - وكان ينظر إليها على أنها نقطة تحول، لكن في غضون بضع سنوات، تم انتخاب سيلفيو برلسكوني، الذي كان يجسد ممارسات الأعمال المشبوهة، رئيسًا للوزراء.

في بحثهم عن أمثلة على التغير الثقافي الدائم في المعركة ضد الفساد، استدل ممثلو الادعاء في البرازيل بمثال هونج كونج في ظل الحكم الاستعماري البريطاني، وإنشاء لجنة مستقلة ضد الفساد في عام 1974. حتى هذا الإنجاز قد يكون الآن موضع شك، مع تزايد المخاوف من تعرض استقلالية مؤسسات هونج كونج للخطر بسبب الضغط من البر الصيني.

المخاوف بشأن هونج كونج يمكن أن تُصيب بالتردد الذين يفسرون اندلاع الفضائح في جميع أنحاء العالم على أنه دليل على أن المعركة العالمية ضد الفساد، يجري الفوز فيها الآن.

هناك نظرية بديلة هي أن القوة الاقتصادية المتنامية في بلدان مثل الصين والهند وروسيا قد تنشر ممارسات الفساد على نطاق أوسع.

تفتخر كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمؤسساتها السليمة. على أن المصرفيين الغربيين والمحامين ووكلاء العقارات وشركات العلاقات العامة (وربما حتى الرؤساء)، غالباً ما يكونون مستعدين إلى حد كبير للمشاركة في عائدات الفساد.