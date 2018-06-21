وزير المالية لـ "الاقتصادية": الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات الواعدة للاقتصاد السعودي

قال محمد الجدعان؛ وزير المالية، "إن إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، يعد إضافة بارزة لسوق السعودية.

وأكد الجدعان لـ"الاقتصادية"، أن هذه الإصلاحات التي تتم في السوق المالية السعودية، تأتي متوافقة مع "رؤية 2030"، والتزام الحكومة القوي بتحديث الاقتصاد السعودي من خلال الإصلاحات الشاملة، التي أسهمت في إمداد السوق بأفضل المعايير الدولية ما جعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على السواء.

وأضاف "سنواصل بناء سوق مالية يتعزز فيها تطبيق النظام وترتفع ثقة المستثمرين وتتطور وظائف السوق بشكل مطرد لخدمة الاقتصاد السعودي مع العمل على تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمارات".

وأشار إلى أن "هذا الإدراج يؤكد الثقة في التوقعات المستقرة والواعدة للاقتصاد السعودي وقوة أسواقه المالية، والمشاركة المتوقعة لعدد أكبر من المستثمرين الدوليين سوف تسهم بشكل كبير في نمو وتطور ونضج السوق".

وتابع "ستواصل الحكومة السعودية العمل مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة لمواصلة تحسين اللوائح والأنظمة المعمول بها، لتسهيل الاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وغيرها من المؤشرات".