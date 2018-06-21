استعدادا لقيادة المرأة للسيارة .. فعاليات تعريفية في 4 مدن

بمشاركه مجتمعية من جهات حكومية وأهلية، ينطلق يوم الخميس، السابع من شوال 1439 الموافق للواحد والعشرين من يونيو 2018 ولثلاثة أيام متتالية، عدد من الفعاليات التعريفية، استعدادا لتنفيذ القرار السامي بتمكين المرأة من قيادة المركبة.

وتهدف الفعاليات التي ستقام في مدن الرياض والدمام وجدة وتبوك تحت عنوان (توكلي وانطلقي)؛ إلى المساهمة في تعزيز مفاهيم الأمان والسلامة لقيادة المركبات وكيفية استخدام الطرق، والتعريف بنظام المرور ولوائحه، وذلك من خلال نشاطات ومسابقات مرورية ميدانية وتقنية موجهة للنساء والأطفال، بإشراف مباشر من الإدارة العامة للمرور.

وتحتوي الفعاليات، التي تقام بمشاركة عدد من الرعاة هم؛ شركة الاتصالات السعودية، وشركة أرامكو السعودية، ومجموعة دلة البركة، بالإضافة لمجموعة الحكير، على مناطق مخصصة للأطفال وأخرى للنساء، تشمل عددا من النشاطات والعروض المرورية، التي تقدم تعريفا بالأجزاء الميكانيكية للمركبة، وأهمية استخدام حزام الأمان، وتجربة القيادة باستخدام أجهزة المحاكاة، وتجربة الوقوف في مواقف المركبات، بالإضافة لتعزيز مبدأ السلامة أولاً، عبر بعض الاستعراضات التعليمية والترفيهية.

ومن المنتظر أن تقام الفعاليات في عدد من المناطق الحيوية في كل مدينة؛ ففي الرياض تقام الفعاليات في مجمع (الرياض بارك)، وفي الدمام تقام في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام، وفي جدة تقام في أرض الطيران الشراعي مقابل مجمع (الرد سي مول)، كما تقام في حديقة الملك عبدالعزيز في مدينة تبوك.