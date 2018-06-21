اختراق بورصة للعملات الرقمية في كوريا .. وسرقة 24 مليون استرليني





قالت بورصة "بيتهامب" للعملات الرقمية في كوريا الجنوبية أمس، إنها تعرضت لعملية اختراق وجرت سرقة ما قيمته 35 مليار وون "24 مليون استرليني".

وبحسب "رويترز"، أكدت البورصة في إشعار على موقعها على الإنترنت أنها أوقفت جميع عمليات التداول بعد التأكد من سرقة عملات رقمية بنحو 35 مليار وون بين وقت متأخر من البارحة الأولى وصباح أمس.

وذكرت البورصة أنها ستعوض تلك الخسارة من مواردها الخاصة، مضيفة أنها نقلت أصول جميع المستخدمين إلى "محافظ باردة" آمنة تعمل على منصات غير متصلة مباشرة بالإنترنت.

وهذه ثاني بورصة محلية يتم استهدافها خلال أسبوع من قبل قراصنة إنترنت، ما يكشف المخاطر الهائلة في عالم تداول الأصول الرقمية.

وكانت بورصة العملات الرقمية كوينريل في كوريا الجنوبية أعلنت اختراقها، ما عزز بيع الـ"بيتكوين". وأثار هذا الحادث مخاوف جديدة بشأن الأمن الإلكتروني في منصات العملة الافتراضية.

وتعد بورصة "بيتهامب" الأولى في العالم تقريبا في تداول العملات الرقمية الافتراضية، واشتهرت بشدة نهاية العام الماضي في فترة غليان أسعار العملات الافتراضية حين وصل سعر "بيتكوين" إلى نحو 20 ألف دولار.

وكوريا الجنوبية واحدة من أفضل مراكز تداول العملات الرقمية، مع وجود عديد من أكبر البورصات بها. ويعد اختراق "كوينريل" أيضا مجرد أحدث الهجمات الإلكترونية العديدة التي تشهدها العملات الافتراضية. في وقت سابق من هذا العام تم اختراق "كوينشيك"، مع سرقة أكثر من نصف مليار دولار من العملة الرقمية. وفي يوليو 2017، تم اختراق بيانات ما يقرب من 32000 مستخدم، ما سمح للقراصنة بنقل عملات معدنية على المنصة الرقمية "بيتهامب". وفي غضون ذلك، خسرت "يوبيت" في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2018 أربعة آلاف عملة، بما يعادل 17 في المائة من أصولها.

وفي عام 2014، أعلنت بورصة "إم تي غوكس"، التي تقع في طوكيو، عن تعرضها للإفلاس بعد أن خسرت نصف مليار دولار من الـ"بيتكوين". وقد تعاملت البورصة يوما ما مع ما يقرب من 80 في المائة من تجارة التشفير العالمي.