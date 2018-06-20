روسيا تحذر الولايات المتحدة من محاولة السيطرة على الفضاء

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، من أن الخطط الأمريكية العسكرية للهيمنة على الفضاء الخارجي يمكن أن تشعل سباق التسلح بين خصمي الحرب الباردة السابقين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأسبوع الجاري أنه أمر جيش بلاده بإنشاء قوة فضائية.

وقال ترمب للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون: "يجب أن تكون لنا هيمنة أمريكية في الفضاء". واتسم رد فعل روسيا، التي لديها قوة فضاء بالفعل، على ذلك بالشعور بالقلق.

وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية للصحفيين في مدينة سامارا بوسط البلاد: "إن الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذه الأنباء، هو أنه يشير بوضوح إلى أن الغرض من المهمة هو ضمان الهيمنة في الكون".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن زاخاروفا قولها: "زيادة الإمكانات العسكرية في الكون، خاصة بعد ظهور أسلحة هناك، سيكون لها تأثير يزعزع الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي".

وشاركت روسيا في السنوات الأخيرة في العديد من المبادرات من أجل "منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي" وفقا لزخاروفا.