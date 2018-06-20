مبيعات المنازل القائمة في أمريكا تهبط للشهر الثاني على التوالي

هبطت مبيعات المنازل القائمة في أمريكا في مايو أيار بينما دفع نقص حاد في المعروض في سوق العقارات أسعار المساكن إلى مستوى قياسي.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 0.4 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.43 مليون وحدة الشهر الماضي، وكان ذلك الانخفاض الشهري الثاني على التوالي في المبيعات.

وعدلت الرابطة وتيرة المبيعات لشهر أبريل بالخفض إلى 5.45 مليون وحدة من القراءة الأولية البالغة 5.46 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.5 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 5.52 مليون وحدة في مايو.

وعلى أساس سنوي هبطت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 بالمئة من إجمالي مبيعات المساكن في أمريكا، بنسبة 3.0 بالمئة في مايو، مواصلة التراجع على أساس سنوي للشهر الثالث على التوالي.