المكونات التقليدية تمنح مطعما إيطاليا جائزة أفضل مطعم في العالم

تصدر مطعم (أوستريا فرانشيسكانا) الإيطالي قائمة أفضل 50 مطعما بالعالم هذا العام بعدما نال إشادة بالاستخدام المتعدد للمكونات المحلية في أطباقه.

وهذه هي المرة الثانية خلال ثلاثة أعوام التي يتصدر فيها المطعم القائمة. وهو يقدم أكلات إيطالية حديثة في مدينة مودينا بشمال إيطاليا.

وأثنى المنظمون في حفل أقيم بمدينة بيلباو الإسبانية أمس الثلاثاء على استعانة المطعم بمكونات تقليدية وإدخالها على الأطباق الحديثة التي يقدمها.

وهيمنت المطاعم الأوروبية على المراكز الثلاثة الأولى بالقائمة هذا العام إذ حل (إل سيليه دي كان روكا) من إقليم قطالونيا الإسباني في المركز الثاني و(ميرازور) في الريفييرا الفرنسية بالمركز الثالث.

وتراجع مطعم (إليفن ماديسون بارك) في نيويورك إلى المركز الرابع بعد أن تصدر القائمة في العام الماضي.

ويجري ترتيب المطاعم في القائمة التي تنظمها شركة وليام ريد بيزنس ميديا بناء على استطلاع يشارك فيه أكثر من 1000 من الطهاة ومتذوقي الأطعمة وخبراء قطاع الأغذية في أنحاء العالم.

وكان مطعم (جاجان أناند) في بانكوك هو المطعم الآسيوي الوحيد بين أفضل عشرة مطاعم بالقائمة، وجاء بالمركز الخامس.