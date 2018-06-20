السعودية تلتزم بضمان توافر إمدادات نفطية كافية في السوق

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة في السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان في فيينا قبيل اجتماع أوبك إن بلاده ملتزمة بضمان توافر إمدادات نفطية كافية في السوق.

وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن الكثير من الدول المستهلكة قلقلة بشأن نقص محتمل في المعروض، لافتا إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجع عددا من الخيارات، ومن بينها زيادة الإمدادات.

أضاف أن ظروف السوق والأساسيات فيها ما زالت جيدة.