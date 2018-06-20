ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا صباحا مع استمرار مخاوف الحرب التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم الأربعاء لكن التعافي الطفيف لم يمح خسائر الجلسة السابقة بفعل استمرار مخاوف المستثمرين بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة في الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، وسجلت مختلف البورصات والقطاعات الأوروبية ارتفاعات.

وكان سهم كولرويت الأفضل أداء، حيث قفز بأكثر من عشرة بالمئة بعدما أعلنت المجموعة التي تدير سلسلة سوبرماركت أنها سجلت أرباحا سنوية أعلى من المتوقع ورفع بنك باركليز السعر المستهدف لسهم الشركة من 38 إلى 41 يورو.

وزاد سهم ميرسك الدنماركية للشحن بنحو ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن تعيين مدير مالي جديد.

وكان سهم بيركيلي البريطانية للتشييد ضمن القليل من الأسهم الخاسرة حيث نزل 2.7 بالمئة بعد إعلان الشركة نتائج العام بأكمله.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7 بالمئة بينما ارتفع داكس الألماني 0.5 بالمئة وصعد كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة عند الافتتاح.