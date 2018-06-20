الاتحاد الأوروبي: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان الأممي يهدد دورها الدولي

قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، مساء الثلاثاء، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ينطوي على مخاطرة الإضرار بدورها الدولي. ونقلت مايا كوفيانشيتش المتحدثة باسم موجيريني، عنها أن "الولايات المتحدة كانت دومًا في طليعة حماية حقوق الإنسان في أنحاء العالم ولطالما كانت لسنوات عديدة شريكًا قويًا للاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان". وأضافت "قرار اليوم يهدد بتقويض دور الولايات المتحدة كداعم ومؤيد للديمقراطية على الساحة الدولية".