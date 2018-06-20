ميركل تحذر: تكاليف اقتصادية باهظة للتراخي في حماية المناخ

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من التكلفة الباهظة التي ستنجم عن التراخي في حماية المناخ، مشددة على ضرورة أن تبذل بلادها مزيدا من الجهود في هذا المجال.
وبحسب "الألمانية"، قالت ميركل أمس، في برلين خلال مؤتمر "حوار بطرسبرج لحماية المناخ"، الذي يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 30 دولة: "التكاليف الاقتصادية للتراخي يصعب تقديرها، لكنها ستكون هائلة"، مؤكدة أن المشكلات الدولية لا يمكن حلها إلا على نحو مشترك.
وأضافت ميركل في إشارة إلى الأهداف القومية لحماية المناخ لعام 2020، والتي لن تتحقق على الأرجح: "يتعين علينا أن نعترف في ألمانيا أنه يجب أن نحسن من وضعنا مجددا، لذلك لدينا الكثير لنفعله الآن، حتى نتمكن على نحو فعال من سد الفجوات التي نشأت الآن"، مشيرة في ذلك إلى أهمية الدور الذي ستقوم به لجنة الإعداد لوقف استخدام الفحم في إنتاج الطاقة، التي ستبدأ عملها الأسبوع المقبل.
وذكرت ميركل أن التغيير المرتقب يثير بعض المخاوف، موضحة أنه يتعين القول للمواطنين: "انتبهوا، هناك شيء سيتغير، لكننا نفكر فيكم أولا، وليس فقط في الانبعاثات الكربونية"، مؤكدة أن هذه من المهام الكبيرة للحكومة في الفترة التشريعية الحالية.
وفي الوقت نفسه، طالبت ميركل ببذل مزيد من الجهود في حماية المناخ في قطاعات أخرى، مضيفة "مشكلتنا الكبيرة المؤرقة في ألمانيا هي النقل"، مشيرة في ذلك إلى المشكلة التي تمثلها السيارات القديمة، التي تحتاج إلى تحديثات وإصلاحات للحد من انبعاثاتها الكربونية.
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