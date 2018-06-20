«إنتاج النفط» يغير معطيات الـ 3 الكبار

منذ ازدهار قطاع استخراج الزيت الصخري الأمريكي، تجاوز إنتاج الولايات المتحدة الذي بلغ 14.9 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) الماضي، وفق الوكالة الدولية للطاقة، إنتاج روسيا الذي بلغ 11.35 مليون برميل يوميا، والسعودية الذي بلغ 10.02 مليون برميل يوميا.

ووفقا لـ"الفرنسية"، تختلف المعطيات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة وتلك التي تصدرها منظمة "أوبك" والوكالة الأمريكية لمعلومات الطاقة، لكنها جميعها تتفق على أن هذه البلدان الثلاثة وحدها قادرة على تجاوز عشرة ملايين برميل في اليوم.

وتلا هذه البلدان وفق الوكالة الدولية للطاقة كذلك، كندا بـ 4.76 مليون برميل يوميا، والعراق بـ 4.47 مليون برميل، والصين بـ 3.83 مليون برميل.

وبهدف تفادي خسارة نفوذها أمام تنامي حصة الولايات المتحدة في سوق النفط اتفقت الدول الـ14 في "أوبك" مع عشرة منتجين آخرين على زيادة حصتها في السوق من 40 إلى 50 في المائة.

وتتغير مستويات إنتاج النفط بسرعة على المستوى الوطني نظرا لأن صناعة النفط تتطلب الضخ المستمر للاستثمارات من أجل العثور على حقول استخراج جديدة. وهكذا تراجع إنتاج فنزويلا إلى 1.36 مليون برميل يوميا أي بأكثر من مليون برميل يوميا في خلال سنتين. أما إيران فقد تواجه صعوبات في تمويل أعمال التنقيب في حقول جديدة بسبب العقوبات الأمريكية.

وعلى مستوى الصادرات، تبدو الفجوة أقل اتساعا. وبحسب تقرير "أوبك" السنوي لسوق النفط، قامت السعودية بتصدير 6,99 مليون برميل يوميا في المعدل في 2017.