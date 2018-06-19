ماكرون يوبخ صبيا خاطبه بـ"كيف الحال مانو؟"

وبخ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، صبيا، بعد أن خاطب الرئيس بشكل غير رسمي قائلا له: "مانو" وغنى نشيدا غير النشيد الوطني للبلاد أمامه، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وكان ماكرون، يحضر احتفالا شمالي فرنسا، في ذكرى دعوة الجنرال شارل ديجول إلى المقاومة الشعبية خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كان الصبي يقف وراء حاجز أثناء مرور ماكرون أمام الحشد.

وظهر الصبي على شاشات محطة "إل.سي.آي" التلفزيونية، وهو يردد كلمات نشيد دولي قبل أن يقول للرئيس: "كيف الحال مانو؟".

وقال ماكرون (40 عاما) للصبي بحدة: "لا لا، أنت هنا في احتفال رسمي، لا يمكنك أن تتصرف على هذا النحو، بوسعك أن تتصرف كبهلوان، ولكن اليوم نحن نغني النشيد الوطني، عليك أن تقول لي سيادة رئيس الجمهورية أو يا سيدي".

واعتذر الصبي، الذي تهدل شعره الأشعث على عينيه، لكن ماكرون، الذي يشتهر بلسانه الحاد، وقد خلط اللغة المنمقة بمصطلحات دارجة، قال: "عليك أن تفعل الأمور بالأسلوب السليم، حتى إذا كنت تريد أن تقود ثورة يوما ما، عليك أولا الحصول على شهادة، وأن تتعلم كيف تضع الطعام على المائدة".

وهذه ليست أول مرة تلتقط فيها الكاميرات ماكرون، وهو يعطي دروسا لمن يتحدونه أو يبدون عدم احترام له، فخلال الحملة الرئاسية العام الماضي، اتهمه أحد العمال المضربين بأنه ليس سوى رجل تقليدي يرتدي بدلة، ورد ماكرون عليه: "أفضل وسيلة كي تدفع ثمن بدلة أن تجد وظيفة".