32 شركة سعودية ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عربية في 2018

نشرت مجلة فوربس فى نسختها العربية، قائمة تضم أقوى الشركات فى العالم العربى 2018، حيث هيمنت الشركات السعودية على ثلث القائمة، ممثلة بصدارة سابك، واحتلت خمسا من المراكز العشر الأولى. وتندرج أكثر من نصف الشركات في القائمة في قطاع البنوك والخدمات المالية، وحققت نمواً ملحوظاً على صعيد 4 مؤشرات رئيسة: الإيرادات وصافي الأرباح والقيمة السوقية وإجمالي الأصول. كذلك تزايدت الأصول الإجمالية لأقوى 100 شركة بنحو 200 مليار دولار لتصل إلى 2.9 تريليون دولار. وأكدت فوربس أن الشركات العاملة في المنطقة استفادت من التعافي الذي شهدته أسعار النفط على مدار العام الماضي، فقد صعدت اسعار النفط من أقل مستوياتها خلال عامي 2015 و2016 لتستقر حول 80 دولار للبرميل. كما أحرز الاقتصاد العالمي نمواً، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحسن هوامش أرباح البنوك.