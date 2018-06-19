"كولجيت بالموليف" الأمريكية تعتزم إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة "كولجيت-بالموليف" الأمريكية لمستحضرات العناية الشخصية اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الإدارة على إعادة شراء كمية من أسهم الشركة العامة المطروحة في البورصة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك بعد انتهاء برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات أيضا والذي كان قد تمت الموافقة عليه في .2015

وكان عدد الأسهم العامة للشركة المطروحة للتداول في البورصة قد وصل إلى 872 مليون سهم حتى 31 مارس .2018

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن صرف توزيعات نقدية ربع سنوية بقيمة 42ر0 دولار لكل سهم من الأسهم العامة على أن يتم صرفها يوم 15 أغسطس المقبل لحملة الأسهم حتى 18 يوليو .2018