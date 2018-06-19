رئيس لوك أويل: ينبغي تقليص خفض إنتاج النفط بمقدار النصف عند 75 دولارا للبرميل

قال وحيد علي كبيروف رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة نفط روسية، في مقابلة مع وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الثلاثاء إنه ينبغي تقليص تخفيضات إنتاج النفط بمقدار النصف إذا بلغ سعر الخام 75 دولارا للبرميل.

وأضاف علي كبيروف أن 75 دولارا للبرميل هو سعر عادل للنفط وأن لوك أويل تستطيع العودة بإنتاج الخام إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.