مصر تتوقع ملياري دولار من صندوق النقد بنهاية يوليو

أفادت صحيفة المصري اليوم الثلاثاء أن مصر تتوقع تسلم دفعة الملياري دولار التالية من قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من يوليو تموز.

ونسبت الصحيفة إلى وزير المالية محمد معيط قوله إن هذه ستكون الدفعة الرابعة من القرض الذي اُتفق عليه في أواخر 2016 ليصل إجمالي ما تسلمته مصر إلى ثمانية مليارات دولار.

قرض الصندوق مشروط بإجراءات تقشف اقتصادي صارمة تنفذها مصر. وشمل أحدث الإصلاحات الاقتصادية تخفيضات حادة في دعم الوقود والكهرباء.

كانت وزارة المالية قالت من قبل إن أحدث دفعة من قرض الصندوق متوقعة في يونيو حزيران أو يوليو تموز.