ارتفاع صادرات الخام السعودي إلى 7.312 مليون برميل يوميا في أبريل

أظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودي إلى 7.312 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي، من 7.122 مليون برميل يوميا في آذار (مارس) الماضي.

ووفقا لـ"رويترز"، تقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها في موقعها على الإنترنت.

وبحسب البيانات فإن الحرق المباشر للخام في السعودية زاد 38 ألف برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي، إلى 388 ألف برميل يوميا.

وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير المحلية السعودية 0.285 مليون برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) 2018.

كما تراجع مخزونات الخام السعودية 0.993 مليون برميل إلى 234.428 مليون برميل في نيسان(أبريل) الماضي.

ووفقا للبيانات، فإن الطلب السعودي على المنتجات النفطية تراجع 0.158 مليون برميل يوميا إلى 2.04 مليون برميل يوميا في الفترة نفسها.

وانخفضت صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.087 مليون برميل يوميا إلى 1.664 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) الماضي.