"الصحة العالمية" تدرج الطب الصيني الشعبي في قائمة مؤشراتها للأمراض

جرى تحديث مؤشر منظمة الصحة العالمية للأمراض ليشمل لأول مرة مرجعيات الطب الصيني الشعبي.

وبالتالي أصبح التصنيف الدولي المعدل للأمراض، الذي نشر اليوم الاثنين، يشمل الآن الحالات الطبية مثلما يحددها الأطباء الشعبيون الصينيون واليابانيون والكوريون.

وقال روبرت جاكوب الذي شارك في تحديث التصنيف الدولي للأمراض بمنظمة الصحة العالمية "الطب الشعبي أحرز نجاحات مثل الطب الغربي".

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الطب الصيني يمكن أن يلعب دورا خارج آسيا، حيث أن العلاج بوخز الأبر يمكن أن يقلل الحاجة للعلاج الغربي للألم أو التخدير.

كما قامت منظمة الصحة العالمية بعمل إضافات أخرى للتصنيف الدولي للأمراض مثل إدمان ألعاب الكمبيوتر.

وقال شيخار ساكسينا رئيس قسم الصحة العقلية بالمنظمة إن إدمان ألعاب الكمبيوتر يعرف بأنه فقدان السيطرة على الرغبة في اللعب إلى حد أن "الشخص لا يراعي صحته والأمور الأخرى مثل النوم والشهية وأداء الواجب المنزلي وحضور الدروس أو أداء العمل".

وكان إدراج هذا الاضطراب مثار جدل.

وحذر الباحثون في خطاب مفتوح من أن تلك الخطوة من جانب منظمة الصحة العالمية "سوف تتسبب في وصمة هائلة لملايين الأطفال الذين ينخرطون في ألعاب الفيديو في إطار حياة طبيعية وصحية".