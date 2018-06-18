النفط يرتفع إلى 74 دولارا للبرميل قبل اجتماع أوبك مع تهديد الصين برسوم على الخام

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين قبيل اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أثر خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل الخام الأمريكي الخفيف أدنى مستوى في شهرين عند 63.59 دولار للبرميل، لكنه تعافى بعد ذلك بقوة ليجري تداوله عند 65.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش بارتفاع 34 سنتا.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 74.59 دولار للبرميل وجرى تداوله عند 74.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1350 بتوقيت جرينتش مرتفعا 1.06 دولار.

وبلغ برنت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام متجاوزا 80 دولارا للبرميل في مايو أيار. لكنه هبط منذ ذلك الحين بفعل تقارير عن نية الموردين الكبيرين السعودية وروسيا زيادة إنتاجهما.

وتفرض أوبك وبعض حلفائها، ومن بينهم روسيا، قيودا على الإنتاج منذ بداية عام 2017.

وستجتمع المنظمة والمنتجون المستقلون في فيينا يوم 22 يونيو حزيران لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. وتدفع روسيا والسعودية باتجاه زيادة الإمدادات.

وقال كارستن فريتش المحلل المتخصص في أسواق السلع الأولية لدى كوميرتس بنك إن تركيز سوق النفط ينصب في الوقت الحالي على أوبك.

أضاف "تعتبر زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام أمرا مؤكدا. السؤال هو كم سيكون حجم الزيادة".

وقال بنك جولدمان ساكس الأمريكي إن "سوق النفط ما زال بها عجز... وهو ما يتطلب زيادة الإنتاج الأساسي لأوبك وروسيا لتجنب نفاد المخزون بنهاية العام".

وتوقع البنك أن يزيد إنتاج أوبك وروسيا بمقدار مليون برميل يوميا بنهاية العام وبمقدار نصف مليون برميل يوميا إضافية في النصف الأول من 2019.

وفرض خلاف تجاري بين الولايات المتحدة وقوى كبرى أخرى مزيدا من الضغوط على الخام.

ومضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدما الأسبوع الماضي في فرض رسوم جمركية على واردات من الصين يقيمة 50 مليار دولار اعتبارا من السادس من يوليو تموز.

وردت الصين بالتهديد بفرض رسوم واردات على منتجات أمريكية من بينها النفط الخام.