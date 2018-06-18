العراق يحظر زراعة الأرز والذرة بسبب الجفاف

اعلنت وزارة الزراعة العراقية الاثنين حظر زراعة الارز والذرة وبعض المحاصيل الاخرى التي تحتاج الى الكثير من المياة بسبب الجفاف الشديد العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في بيان "تم استبعاد زراعة الأرز والذرة الصفراء من خطة الزراعة الصيفية، نظراً لعدم توفر كميات المياه المناسبة لتلك المحاصيل".

وأضاف ان الوزارة "تشعر بالاحراج" لان الفلاحين هيأوا أراضيهم لزارعة المحصولين الاستراتيجيين، لكنها "لا تستطيع وقف القرار".

واكد ان الوزارة لا تستطيع ان توافق على زراعة +دونم+ واحد (اي 2500 متر وفق مقاييس العراق) بدون إقرار وزارة الموارد المائية".

ويعاني العراق الذي يطلق عليه "بلاد النهرين" نسبة الى دجلة والفرات من شحة المياه اثر انخفاض المياه بشكل كبير منذ سنوات.

وبعيدا عن قلة الامطار فان السبب الرئيسي للجفاف هو تحويل وقطع الانهر التي تصب في دجلة والفرات من قبل تركيا وايران، بحسب الخبراء.

كما باشرت تركيا مؤخرا بتشغيل سد اليسو على نهر دجلة ما يشكل ضربة للزراعة في العراق ستظهر تداعياتها على مختلف نواحي الحياة.

وقد اثار هذا الامر غضب العراقيين والقلق لدى السلطات التي تواجه اصلا مشاكل بسب النقص المزمن في الطاقة الكهربائية.