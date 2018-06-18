الأسهم الأمريكية تهبط مع احتدام النزاع التجاري مع الصين

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين مع احتدام النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد أن ردت بكين على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 208.44 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليفتح عند 24882.04 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 18.55 نقطة أو 0.68 بالمئة ليسجل 2761.11 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 53.82 نقطة أو 0.69 بالمئة إلى 7692.55 نقطة.