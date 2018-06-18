استيراد 7 ملايين رأس من المواشي الحية في عام .. 65 % من السودان 

بلغ حجم استيراد السعودية من المواشي الحية (أغنام، أبقار، إبل) خلال العام الهجري الماضي 1438، نحو 7 ملايين رأس.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالله أباالخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن السودان وحده يشكل 65 في المائة من هذه الواردات، بعدد 4.55 مليون رأس.

وأضاف أباالخيل، إن إجمالي أعداد المواشي الحية المرفوضة حتى شهر رمضان من العام نفسه، بلغت 16210 رؤوس، مشكلة نسبة 0.23 في المائة من إجمالي المواشي المستوردة خلال العام.

وتتضمن مهام وكالة الثروة الحيوانية، التأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة والمحاجر الخارجية في الدول المصدرة المعتمدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستوردة، والمصدرة، والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية والآفات النباتية إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من وضع الآليات لعمليات تدقيق وفحص وثائق ومستندات الإرساليات المستوردة، والمصدرة، والعابرة.

وتقوم الوكالة بالتعميم على جميع المحاجر في منافذ المملكة عن الإرساليات المصابة بالأمراض، والأوبئة، والآفات النباتية، وتنفيذ التشريعات، والسياسات، واللوائح التنظيمية الفنية الخاصة بأنشطة المحاجر الحيوانية والنباتية والأحياء المائية في المناطق والتأكد من تطبيقها، وكذلك الإشراف على تنفيذ جميع أنشطة الحجر في المملكة والتأكد من مواءمتها للسياسات، والإجراءات، والتشريعات المعتمدة.

وذلك علاوة على إصدار أذون الاستيراد والتصدير والإرساليات العابرة (الترانزيت) للحيوانات الحية، وبيض التفقيس والصيصان والأحياء المائية والمنتجات الحيوانية والنباتية غير المصنعة، والإشراف على حركة الإرساليات المستوردة، والمصدرة، والعابرة من أجل منع دخول الأمراض والأوبئة الحيوانية، والأحياء المائية، والآفات النباتية إلى المملكة.

وتتضمن أيضا العمل على توفير الاحتياجات من المواد والمستلزمات اللازمة لجميع المحاجر في المناطق وتنفيذها للتأكد من سير العمل بها حسب الإجراءات المعتمدة، كذلك دراسة وتحليل التقارير الدورية التي ترد من المحاجر بخصوص الإرساليات الحيوانية والنباتية والأحياء المائية، ووضع الخطط والبرامج وجداول الزيارات الميدانية لجميع المحاجر في المناطق وتنفيذها للتأكد من سير العمل بها حسب الإجراءات المعتمدة.

وتعتمد الوكالة فتح المحاجر الدولية للبلد المصدر للمملكة أو إغلاقها والوقوف عليها والتأكد من سير العمل بها، وضع الآليات والمنهجيات المتعلقة برصد وتقييم المخاطر المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية بما يتواءم مع الممارسات الرائدة، العمل على تحديد المخاطر المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية والتعاون مع الوحدات التنظيمية المعنية للحد منها.

وتعمل على دراسة وتحليل المخاطر المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية وتقييم احتمالية انتشارها أو دخولها إلى المملكة ودراستها وتقدير عواقبها، تحديد الأمراض والأوبئة ومدى تأثيرها على صحة الإنسان وضررها الاقتصادي وحصرها وتحديثها في قائمة الأمراض، وضع قوائم لجميع الأمراض والأوبئة الحيوانية وتحديثها وإخطار الجهات المعنية في الوزارة وخارجها لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها.