تفاؤلا بـ MSCI .. قيمة الأسهم السعودية تقفز 283 مليار ريال خلال 2018

تترقب سوق الأسهم السعودية، إعلان مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) يوم الأربعاء المقبل (20 يونيو الجاري) عن قرارها بخصوص ترقية السوق المحلية لمؤشر الأسواق الناشئة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، فقد قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية منذ بداية العام الجاري (منذ مطلع العام حتى إغلاق جلسة 12 يونيو الجاري) بنسبة 16.8 في المائة، بما يعادل 283.3 مليار ريال، تفاؤلا بقرار إيجابي لـ (MSCI).

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم السعودية من 1.69 تريليون ريال في نهاية العام الماضي 2017 إلى 1.97 تريليون ريال حسب آخر إغلاق في 12 يونيو الجاري قبل إجازة عيد الفطر المبارك.